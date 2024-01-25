В Казань на «Игры будущего» приедут команды из более чем 100 стран

В феврале-марте в Казани пройдут соревнования по фиджитал-спорту «Игры будущего», которые соберут более 2 тысяч участников из сотни стран. Об этом сообщает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко заявил, что спорт - это мягкая сила, которая улучшает взаимоотношения между государствами, способствуя объединению и качественному взаимодействию между ними.

Россия и её партнеры, несмотря на сегодняшнюю политику Международного олимпийского комитета, поддерживают идею спорта, вне политического контекста, подчеркнул вице-премьер.

Ранее, Владимир Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани.