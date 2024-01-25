Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казань на «Игры будущего» приедут команды из более чем 100 стран

Подписаться в Telegram

В феврале-марте в Казани пройдут соревнования по фиджитал-спорту «Игры будущего», которые соберут более 2 тысяч участников из сотни стран. Об этом сообщает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко заявил, что спорт - это мягкая сила, которая улучшает взаимоотношения между государствами, способствуя объединению и качественному взаимодействию между ними.

Россия и её партнеры, несмотря на сегодняшнюю политику Международного олимпийского комитета, поддерживают идею спорта, вне политического контекста, подчеркнул вице-премьер.

Ранее, Владимир Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих

Важное в РТ

21 минуту назад

ВТБ в Татарстане рекордно нарастил число розничных клиентов за 2023 год

обработка коридоров

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани началось строительство новой высотки «Газпрома» за 10 млрд рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию

сделать дизайн квартиры в Красноярске

Лонгриды

23 часа назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

день назад

«Ак Барс» не может согласовать новый контракт с Тимуром Биляловым

Новости Татарстана

23 часа назад

Минниханов открыл Год семьи и вручил награды многодетным семьям РТ

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов посетил второй современный хоспис в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани планируют построить мусульманскую школу и детский сад
Лонгриды
5 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

11 минут назад

В Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой Галина Моисенко

Новости Татарстана

31 минуту назад

В Татарстане хотят включить в тариф долги неплательщиков ЖКХ

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане за год выдворили более 3 тысяч иностранцев

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани за сутки вывезли более 37 тысяч тонн снега
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
7 дней назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

2 часа назад

За 2023 год полицейские Татарстана изъяли более полутонны наркотиков

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан стал лидером в ПФО по количеству заключенных браков

Новости Татарстана

4 часа назад

Еще на год продлили ограничение движения на улице Дубравной в Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.