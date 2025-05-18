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В Катаре появится первый татарстано-катарский IT-хаб

Татарстан и Катар откроют первый совместный IT-...

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В Катаре откроется первый совместный IT-хаб с участием Татарстана. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», передают Вести Татарстан.

По словам Габдрахманова, проект станет важным шагом в укреплении партнёрства с государствами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и откроет новые возможности для экспорта IT-решений татарстанских компаний на рынки Ближнего Востока.

Хаб создаётся при поддержке катарского правительства. Татарстан, в свою очередь, готов предложить востребованные технологии в таких сферах, как нефтегаз, торговля и цифровизация госуслуг. Габдрахманов отметил, что регион обладает серьёзной IT-базой: локальные компании, IT-парк и опыт реализации крупных цифровых проектов.

Катар, как подчеркнул замминистра, заинтересован в партнёрстве благодаря активному экономическому росту и потребности в инновационных решениях.

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