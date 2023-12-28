Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Каире открыли филиал КФУ

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В Каире начал свою работу филиал Казанского федерального университета, который уже принимает в свои ряды 384 студента. Об этом информировали в пресс-службе КФУ.

Обучение в филиале проходит по таким направлениям, как "Лечебное дело", "Стоматология" и "Фармация" на английском языке. Главная цель филиала заключается в удовлетворении потребности в высококвалифицированных медицинских специалистах в Египте.

Торжественное открытие филиала запланировано на осень 2024 года, которое совпадет с окончанием строительства нового кампуса.

Образовательный процесс организуется как в очной, так и в онлайн форме, с привлечением преподавателей из Казанского университета. Под внимание также берется возможность привлечения к преподавательской деятельности коллег из Египта.

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