В Иннополисе средняя заработанная плата может достигнуть 177 тысяч рублей

В 2024 году средняя зарплата в Иннополисе может достигнуть 177 тысяч рублей. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города до 2026 года.

К концу 2023 года ожидается увеличение средней зарплаты до 164 тысяч рублей. А к 2026 году средняя зарплата в Иннополисе возрастет до 201 тысячи рублей. Общий фонд заработной платы прогнозируется на уровне 9,9 миллиарда рублей.

В Иннополисе на предприятиях трудоустроено 7,1 тысяча рабочих, а проживают 4,5 тысячи человек.