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· Артем Акчурин

В «Играх Будущего» будут участвовать 277 команд из 107 стран

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Соглашение для участия на «Играх будущего» подписали 277 команд из 107 стран. Об этом сообщает руководитель проекта Игорь Столяров. Жеребьевка команд в 10 дисциплинах состоялась в Москве на ВДНХ.

Начав с 16 дисциплин, программа была расширена до 21 вида, так как был зафиксирован интерес. К перечню дисциплин был добавлен футбол для дружбы детей в возрасте от 9 до 13 лет. 277 команд из 107 стран – это серьезный международный уровень, подчеркнул Столяров.

Сообщается, что больше всего участников будет в вызове «Спорт». Туда были зарегистрированы участники из 77 стран. Будут проводиться соревнования по хоккею, футболу, баскетболу, гонкам, единоборствам и скейтбордингу.

Также в ходе «Игр будущего» могут быть реализованы соревнования по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу и Dota2. В этих дисциплинах большое количество желающих принять участие.

Ранее, подержанные автомобили в Татарстане подорожали в 2 раза.

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