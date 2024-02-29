В трех крупных городах Татарстана износ сетей ЖКХ достиг критического уровня

В трех крупнейших городах Татарстана — Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске — объявлено о достижении критического уровня износа коммунальных сетей. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».



Известно, что канализационные и водопроводные сети в столице региона уже изношены на 73%, сети теплоснабжения в Набережных Челнах превышают половину своего ресурса, а в Нижнекамске уровень износа достигает 70%.



Сегодня ресурсы, созданные еще в период Советского Союза, исчерпали себя, но возможности их замены на данный момент ограничены. Причины проблем связаны с отменой инвестиционных надбавок к тарифам и включением бездомных сетей в баланс коммунальных предприятий. Чаще всего эти сети лишены проектной документации, созданы с нарушениями и требуют значительных ресурсов для исправления.Для обеспечения нормальной работы коммунальных предприятий необходимо ежегодно заменять не менее 4% сетей, а для заметного улучшения ситуации — не менее 6%. Однако в столице РТ этот показатель составляет всего 2%. Для решения этой проблемы республике необходимо вложить от 200 до 300 миллиардов рублей.

Ранее, стало известно, что Летом начнут работы по расширению въезда в «Салават Купере» в Казани.