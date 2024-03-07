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В год семьи в России ВТБ запускает программу заботы о здоровье будущих мам и детей

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Проект будет способствовать сохранению здоровья будущих мам и детей, повышению уровня рождаемости, снижению числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных.

В феврале 2024 года в ходе послания Федеральному собранию президент России объявил о запуске нового национального проекта «Семья». По его словам, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми и на поддержку рождаемости. ВТБ совместно с партнерами запускает проект поддержки беременных женщин, детей. Он позволит обеспечить их необходимой помощью высококвалифицированных врачей даже в отдаленных регионах страны, повысит доступность качественной медицины и, как результат, – будет способствовать росту рождаемости в стране.

В марте 2024 года программа стартует в пяти регионах России: Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия). Также в пилоте участвуют два госпиталя – в Москве и Ярославле. По итогам пилота осенью 2024 года будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы.

«Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы России и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных. Для нас это важная социальная инициатива», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Для того, чтобы присоединиться к проекту, будущей маме достаточно встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц, а также иметь на руках карту «Мир» ВТБ, чтобы после рождения ребенка в том числе получать на нее государственные пособия.

Программа включает в себя онлайн-консультацию профильных врачей, дистанционный контроль состояния будущей мамы, страхование при возникновении патологий беременности или критических заболеваний ребенка, онлайн-школу для мам и другие услуги.

Партнерами проекта выступают сеть медицинских центров «Мать и дитя», медтех-холдинг «Доктис», «Ростелеком», группа компаний «Цифромед», страховая компания «Пульс».

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