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В Гидрометцентре предупредили Татарстан об опасной погоде

В Гидрометцентре предупредили Татарстан об опасной погоде

Фото: открытые источники

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Сильные осадки с ветром накроют 27 ноября почти все регионы европейской части РФ, предупредил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

"Понедельник будет опасным и тревожным с точки зрения погоды не только в Москве, но и в целом в европейской части России. В Северо-Западном федеральном округе аномально холодная погода, а в Архангельской, Ленинградской областях, Карелии будут еще и сильный снег, метель и гололедица. Но особенно неспокойная погода будет в Центральном и Южном федеральных округах", - сказал он.

В Татарстане, отметил Вильфанд, надо готовиться к снегу, мокрому снегу, дождю и ледяному дождю, к сильной гололедице.


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