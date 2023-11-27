В Гидрометцентре предупредили Татарстан об опасной погоде

Сильные осадки с ветром накроют 27 ноября почти все регионы европейской части РФ, предупредил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

"Понедельник будет опасным и тревожным с точки зрения погоды не только в Москве, но и в целом в европейской части России. В Северо-Западном федеральном округе аномально холодная погода, а в Архангельской, Ленинградской областях, Карелии будут еще и сильный снег, метель и гололедица. Но особенно неспокойная погода будет в Центральном и Южном федеральных округах", - сказал он.