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· Регина Шигабетдинова

В ГИБДД Татарстана дали советы автомобилистам при жаркой погоде

Как спастись от жары: В Татарстане водителей предупредили об опасностях жаркой погоды
В ГИБДД Татарстана дали советы автомобилистам при жаркой погоде

Фото: rally36.ru

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В Татарстане из-за аномальной жары водителей призвали быть внимательными на дорогах. При высокой температуре воздуха внутри автомобиля сложнее сохранять концентрацию, появляется вялость, что может привести к аварии.

В ГИБДД республики советуют автомобилистам носить свободную одежду, пить больше воды, а также для парковки выбирать тень и закрывать лобовое стекло специальным экраном. Помимо этого, садиться за руль рекомендуют после интенсивного проветривания салона автомобиля. Внутри ни в коем случае нельзя оставлять детей или домашних животных.

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