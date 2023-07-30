В ГИБДД Татарстана дали советы автомобилистам при жаркой погоде

Как спастись от жары: В Татарстане водителей предупредили об опасностях жаркой погоды

В Татарстане из-за аномальной жары водителей призвали быть внимательными на дорогах. При высокой температуре воздуха внутри автомобиля сложнее сохранять концентрацию, появляется вялость, что может привести к аварии.

В ГИБДД республики советуют автомобилистам носить свободную одежду, пить больше воды, а также для парковки выбирать тень и закрывать лобовое стекло специальным экраном. Помимо этого, садиться за руль рекомендуют после интенсивного проветривания салона автомобиля. Внутри ни в коем случае нельзя оставлять детей или домашних животных.