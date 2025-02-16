В ГАИ попросили жителей Татарстана не выезжать на трассы
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Обильные снегопады привели к ухудшению состояния автодорог в регионе. Из-за снежных заносов движение транспорта затруднено, возрастает риск ДТП, а также усложняется работа экстренных служб.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает сообщать о заснеженных участках дорог по следующим телефонам:
8(843)2919191 – диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ
8(843)2735408 – диспетчерская служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
Также можно обращаться в исполнительные комитеты муниципальных образований.
Водителям рекомендуется:
- Проверить техническое состояние автомобиля, запастись топливом, теплыми вещами и продуктами.
- Сообщить близким маршрут и ориентировочное время возвращения.
- Соблюдать скоростной режим, отказаться от опасных маневров, особенно от выезда на встречную полосу.
- Использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах.
- Без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам важно:
- Быть внимательными при переходе дороги.
- Использовать световозвращающие элементы.
- Переходить проезжую часть только в установленных местах.
Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте меры безопасности!
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