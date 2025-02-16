Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В ГАИ попросили жителей Татарстана не выезжать на трассы

Из-за снежных заносов движение транспорта затру...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Обильные снегопады привели к ухудшению состояния автодорог в регионе. Из-за снежных заносов движение транспорта затруднено, возрастает риск ДТП, а также усложняется работа экстренных служб.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает сообщать о заснеженных участках дорог по следующим телефонам:

8(843)2919191 – диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ
8(843)2735408 – диспетчерская служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
Также можно обращаться в исполнительные комитеты муниципальных образований.

Водителям рекомендуется:

  • Проверить техническое состояние автомобиля, запастись топливом, теплыми вещами и продуктами.
  • Сообщить близким маршрут и ориентировочное время возвращения.
  • Соблюдать скоростной режим, отказаться от опасных маневров, особенно от выезда на встречную полосу.
  • Использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах.
  • Без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам важно:

  • Быть внимательными при переходе дороги.
  • Использовать световозвращающие элементы.
  • Переходить проезжую часть только в установленных местах.

Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте меры безопасности!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Интересное в Казани

23 часа назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

как сделать сетку на вентиляцию

Не у нас

день назад

Илон Маск создал самый умный искусственный интеллект

Новости Казани

день назад

Жители Казани снова начали жаловаться на цыган-попрошаек

установка центрального замка в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В 52 года умер главный бухгалтер «Татнефти» Олег Матвеев

Новости Казани

день назад

В Казани пойман 18-летний студент-каратист из Краснодара за насилие над 7 детьми

Новости Казани

день назад

В 94 года умер Игорь Позняк, заслуженный тренер РСФСР

Новости Казани

23 часа назад

Права пассажиров рейса Стамбул – Казань были нарушены: авиакомпания оштрафована
Новости Казани
день назад

Йо, Казань: рассказываем, как уличная культура впитала в себя татарские традиции

В Казани прошел международный хип-хоп фестиваль...

Новости Татарстана

2 минуты назад

Глава 2 фирм в Татарстане вместо налоговой перевел 125 млн рублей родителям

Интересное в Казани

день назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев

Новости Татарстана

17 минут назад

Хозяйка выкинутых с балкона котов обратилась в полицию Челнов

Новости Татарстана

37 минут назад

Износ сетей водоснабжения в Верхнеуслонском районе Татарстана доходит до 95%
В Казани рабочий упав с высоты на стройке и пог...
Новости Казани
12 минут назад

В Казани рабочий упав с высоты на стройке и погиб: прокуратура начала проверку

Не у нас

47 минут назад

Очевидцы зафиксировали светящееся НЛО у аэропорта в Турции

Не у нас

57 минут назад

Около острова Бимини ученые нашли древнюю подводную дорогу в океане

Новости Казани

час назад

Казанец сделал из квартиры и придомовой территории на Гаврилова свалку
Удалять или не удалять? Казанский хирург расска...
Интересное в Казани
4 дня назад

Удалять или не удалять? Казанский хирург рассказал, когда новообразования на коже опасны