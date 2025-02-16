В ГАИ попросили жителей Татарстана не выезжать на трассы

Обильные снегопады привели к ухудшению состояния автодорог в регионе. Из-за снежных заносов движение транспорта затруднено, возрастает риск ДТП, а также усложняется работа экстренных служб.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает сообщать о заснеженных участках дорог по следующим телефонам:

8(843)2919191 – диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

8(843)2735408 – диспетчерская служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Также можно обращаться в исполнительные комитеты муниципальных образований.

Водителям рекомендуется:

Проверить техническое состояние автомобиля, запастись топливом, теплыми вещами и продуктами.

Сообщить близким маршрут и ориентировочное время возвращения.

Соблюдать скоростной режим, отказаться от опасных маневров, особенно от выезда на встречную полосу.

Использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах.

Без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам важно:

Быть внимательными при переходе дороги.

Использовать световозвращающие элементы.

Переходить проезжую часть только в установленных местах.

Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте меры безопасности!