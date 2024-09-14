В этом году из Татарстана выгнали две тысячи мигрантов

В этом году судебные приставы выдворили из Татарстана 2 217 незаконных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по республике.

По данным ведомства, все они нарушили условия пребывания на территории России. Задержанным назначено наказание в виде штрафа с последующим административным выдворением за пределы страны. Въезд на территорию РФ им будет запрещен в течение 5 лет. Правоохранительные органы отмечают, что такие действия необходимы для поддержания правопорядка и безопасности граждан, поскольку нелегальная миграция часто связана с различными правонарушениями.

Власти Татарстана активно работают над профилактикой правонарушений в сфере миграции, проводя рейды и мероприятия по контролю за законностью пребывания иностранных граждан.