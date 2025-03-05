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В Елабуге новым руководителем МВД района стал Марат Давлетшин

Стоит отметить, что его предшественник на посту...

pixabay.com

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На пост руководителя отдела МВД по Елабужскому району назначен подполковник полиции Марат Давлетшин, ранее занимавший должность начальника ОМВД по Заинскому району. Об этом стало известно 5 марта в ходе планерки.

36-летний Марат Давлетшин родился в селе Сарлы в Азнакаевском районе Татарстана. В 2008 году он окончил Казанский юридический институт МВД России. С 2013 по 2018 год он работал начальником отдела уголовного розыска в МВД по Азнакаевскому району. Позже он был назначен заместителем начальника отдела МВД и начальником полиции в Бугульминском районе, где трудился два года. В 2022 году он возглавил отдел МВД по Муслюмовскому району, а в 2023 году стал начальником ОМВД в Заинске.

Стоит отметить, что его предшественник на посту начальника отдела МВД по Елабужскому району, Олег Камалюков, ушел с этой должности.

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