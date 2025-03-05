В Елабуге новым руководителем МВД района стал Марат Давлетшин

На пост руководителя отдела МВД по Елабужскому району назначен подполковник полиции Марат Давлетшин, ранее занимавший должность начальника ОМВД по Заинскому району. Об этом стало известно 5 марта в ходе планерки.

36-летний Марат Давлетшин родился в селе Сарлы в Азнакаевском районе Татарстана. В 2008 году он окончил Казанский юридический институт МВД России. С 2013 по 2018 год он работал начальником отдела уголовного розыска в МВД по Азнакаевскому району. Позже он был назначен заместителем начальника отдела МВД и начальником полиции в Бугульминском районе, где трудился два года. В 2022 году он возглавил отдел МВД по Муслюмовскому району, а в 2023 году стал начальником ОМВД в Заинске.

Стоит отметить, что его предшественник на посту начальника отдела МВД по Елабужскому району, Олег Камалюков, ушел с этой должности.