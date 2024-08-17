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В Эко Парке Челнов отравили животных

Четыре дня назад группа неизвестных лиц взломал...

pazlyigra.ru

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Четыре дня назад группа неизвестных лиц взломала замки, отключила системы видеонаблюдения и отравила обитателей парка. Любимый у всех олененок Бемби стал жертвой этих преступников — спасти его не удалось, и он, к сожалению, скончался. Кроме того, были отравлены пять лошадей, и одна из них находится в критическом состоянии. Владелица парка сообщила, что дело уже передано в полицию.

В результате ужасающих событий в парке, где жил всем известный олененок Бемби, царит атмосфера страха и недоумения. Посетители, прежде радовавшиеся встречам с любимыми животными, теперь обсуждают тревожные новости.

Разведка стражей порядка стремительно продвигается, поиски следов маньяка ведутся в разных направлениях. Общественная поддержка приобретает важное значение в этом деле, и многие организуют сбор средств на лечение пострадавших.

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