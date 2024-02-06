В ДТП скончался экс-президент Ассоциации малого бизнеса РТ Халиуллин

На трассе, ведущей от М-7 к Ижевску произошла смертельная авария, в которой скончался экс-президент Ассоциации малого бизнеса РТ, 69-летний Хайдар Халиуллин.

Страшное ДТП произошло на территории Удмуртии, когда Халиуллин, находившийся за рулем Kia, не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло ДТП с Volkswagen. Халиуллин погиб на месте. Водитель другого автомобиля получил многочисленные травмы и был госпитализирован в медучреждение.

Напомним, что Халиуллин был осужден на семь лет лишения свободы за мошенничество с грантами Минэкономики РТ. В 2021 году его освободили по состоянию здоровья из-за диагностированного рака.

Ранее, в Москве скончался режиссер столичных Сабантуев Радиф Яваев.