В детских лагерях Татарстана обновят ограждения за 4,8 млн рублей

До конца 2023 года в трех детских лагерях в Татарстане планируется заменить старые ограждения на новые. Общая стоимость работ, как следует из размещенного тендера, составляет 4,8 миллиона рублей.

Работы проведут в лазере "Березка" в Красно-Октябрьском лесничестве Зеленодольского района, в ДОЦ "Спутник" в Кадышево и в лагере имени Гагарина в Кировском районе Казани.

Старые деревянные и железные ограждения демонтируют и установят вместо них новые стальные четырехметровые заборы.