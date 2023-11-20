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В детских лагерях Татарстана обновят ограждения за 4,8 млн рублей

В детских лагерях Татарстана обновят ограждения за 4,8 млн рублей

Фото: открытые источники

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До конца 2023 года в трех детских лагерях в Татарстане планируется заменить старые ограждения на новые. Общая стоимость работ, как следует из размещенного тендера, составляет 4,8 миллиона рублей.

Работы проведут в лазере "Березка" в Красно-Октябрьском лесничестве Зеленодольского района, в ДОЦ "Спутник" в Кадышево и в лагере имени Гагарина в Кировском районе Казани.

Старые деревянные и железные ограждения демонтируют и установят вместо них новые стальные четырехметровые заборы.

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