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В детсадах и школах Альметьевска проходят тренировки на случай воздушной тревоги

Для каждой группы и класса был разработан чётки...

Администрация Альметьевска

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В Альметьевске в школах и детских садах проводят учебные тренировки, обучая детей действиям в случае воздушной тревоги. Воспитатели и учителя рассказывают, как правильно реагировать на сигнал тревоги и какие меры следует принимать для безопасной эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Для каждой группы и класса был разработан чёткий маршрут и порядок действий при эвакуации. Представители администрации уточнили, что с детьми и сотрудниками образовательных учреждений регулярно проводятся такие тренировки.

Во время учений детей направляют в специально оборудованные укрытия. Эти помещения обеспечены всем необходимым: они сухие, отапливаемые, оборудованы вентиляцией. В укрытиях установлены скамейки, предусмотрены запасы воды, посуды, фонариков и предметов личной гигиены. Для дошкольников также подготовили игрушки, чтобы сделать пребывание комфортнее.

Администрация района подчеркнула, что подобные тренировки запланированы во всех образовательных учреждениях Альметьевского района.

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