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· 16+ · Артем Акчурин

В день Пасхи в Татарстане похолодает до минус 8 градусов

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в ночь на 5 мая в регионе ожидаются заморозки до минус 8 градусов.

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По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в ночь на 5 мая в регионе ожидаются заморозки до минус 8 градусов. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

5 мая в республике будет облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днем местами возможен небольшой дождь.


Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 5-10 м/с ночью и 7-12 м/с днем. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В ночные и утренние часы температура воздуха опустится до 0 - минус 5 градусов, а местами до минус 8 градусов. Днем максимальная температура прогнозируется в пределах плюс 7-12 градусов.

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