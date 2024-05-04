В день Пасхи в Татарстане похолодает до минус 8 градусов

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в ночь на 5 мая в регионе ожидаются заморозки до минус 8 градусов. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.



5 мая в республике будет облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днем местами возможен небольшой дождь.



Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 5-10 м/с ночью и 7-12 м/с днем. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.В ночные и утренние часы температура воздуха опустится до 0 - минус 5 градусов, а местами до минус 8 градусов. Днем максимальная температура прогнозируется в пределах плюс 7-12 градусов.