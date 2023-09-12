«В декабре будет климатический кошмар»: синоптики сказали, как начнется зима

Российские синоптики обещают аномальную зиму почти во всех российских регионах. По данным издания PRIMPRESS, теплой зимы ожидать не стоит. Океанические течения сменили направления, а потому ожидается холодная и малоприятная погода зимой. В декабре, пишет издание, стартуют аномальные морозы.

Декабрь по уровню морозов может войти в историю как один из самых холодных месяцев за всю историю наблюдений.

Суровые морозы, считают синоптики, в декабре обрушатся на европейскую часть России. В Москве будет - 25 градусов, к концу декабря - до минус 30 градусов. Та же малоприятная погода ожидается и в Петербурге.

Еще холоднее будет на Урале и в Сибири, где может проморозить до - 40 градусов. Холода накроют Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Курган.

На юге нашей родины тоже будет холодно. В Кранодарском крае будет до - 10 градусов с ветром до 25 метров в секунду.