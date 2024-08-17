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В Чистополе пройдет фестиваль "Рок - берега"

Второй фестиваль «Рок - берега» начнется завтра...

chistopol.bezformata.com

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Второй фестиваль «Рок - берега» начнется завтра, 18 августа, в 15:00 в Чистополе. В этом году участие примут группы «Анимация», «Волга-Волга», «Мураками», «Дом кукол», «Холи», Clever Orchestra, Nalien, «Ветер», а также две местные группы – Vis-à-vis и Respect.

«Состав участников в этом году впечатляющий: у нас целых четыре хедлайнера! Такому лэйнапу могли бы позавидовать многие фестивали в Поволжье! Мы стараемся, чтобы в программе всегда были как молодые, так и местные коллективы, даже если времени для выступлений немного», — отметил один из организаторов фестиваля Антон Салакаев.

Мероприятие пройдет на центральной площади города, где в день фестиваля ряд дорог будет закрыт для автотранспорта, а для гостей предусмотрены дополнительные парковки. Также в Чистополе организуют автобусные экскурсии по историческому центру, а сертификаты на посещение музеев будут разыграны — в этот день они будут открыты с 12:00 до 20:00.

В этом году посетителей ожидает особая программа: помимо музыкальных выступлений, в интерактивных зонах можно будет принять участие в мастер-классах и узнать секреты профессионалов. Местные группы Vis-à-vis и Respect, представляя музыкальную сцену Чистополя, также готовят яркие номера, которые по достоинству оценит публика.

Организаторы уверены, что фестиваль станет не только музыкальным, но и культурным событием, способствующим развитию городского сообщества. Билеты не требуются, что позволяет всем любителям хорошей музыки насладиться праздником без лишних затрат - вход на фестиваль будет бесплатный.

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