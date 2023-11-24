В честь Дня матери на казанской телебашне включат праздничную подсветку

В мэрии Казани сообщили, что 26 ноября на телебашне будет включена праздничная подсветка.

Праздничные краски на казанской телебашне можно будет наблюдать с 16:00 до 23:00. Подобное световое шоу выразит благодарность всем матерям за их заботу и любовь.

Стоит отметить, что ранее в Казани была открыта выставка, посвященная Дню матери. На ней представлены матеря у которых сыновья стали участниками специальной военной операции.