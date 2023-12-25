В центре Казани рядом с КФУ построят новый ЖК

В Казани на Щербаковском переулке планируется строительство нового жилого комплекса, который успешно прошел историко-культурную экспертизу и получил одобрение от Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Комплекс будет состоять из девяти жилых корпусов с 4-8 этажами над землей и одним подземным этажом, общая площадь квартир составит 25 552 кв. метра, а коммерческих помещений — 4 914 кв. метров.

Предусмотрена также парковка на 349 мест и двухуровневая детская площадка на кровле паркинга. Важно отметить, что строительство усложняется рельефом местности, но все необходимые коммуникации будут подведены к комплексу. Всего в комплексе будет 423 квартиры.