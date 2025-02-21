В челнинской квартире оперативники нашли пистолеты и более 800 патронов

В Челнах в одной из квартир на улице Хасана Туфана обнаружили большой тайник с оружием и боеприпасами. Среди находок были затвор от автомата ППС, три пистолета и более 800 патронов.

Экспертиза показала, что часть патронов изготовлена кустарным способом, а другая — на заводе. Кроме того, автомат и пистолеты подверглись частичной разборке и пересборке.

Помимо оружия, в квартире 50-летнего местного жителя нашли две полимерные банки с порошкообразным веществом. Анализ подтвердил, что это 250 граммов сферического пороха, который можно использовать для создания взрывных устройств.

Как сообщает «Татар-информ», оперативники УФСБ России по Татарстану задержали мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, передаче, сбыте и перевозке оружия, боеприпасов и их основных частей.