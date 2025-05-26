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В Челнах женился блогер, который сделал предложение девушке на высоте 500 метров

Днём в Дворце торжеств молодожёны расписались в...

pixabay

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В особенную дату 25 мая 2025 года в Набережных Челнах состоялась свадьба фотографа и видеоблогера Андрея Калянова и методиста детского сада Екатерины Заболотной. Торжество прошло в кругу близких друзей и родственников.

Днём в Дворце торжеств молодожёны расписались в узком семейном кругу: жених был одет в футболку, невеста — в клетчатую рубашку. Основное празднование прошло вечером на базе отдыха.

Ранее Андрей сделал предложение Екатерине во время романтического полёта на самолёте на высоте 500 метров. Поражённая и тронутая, она сказала «да» и получила в подарок букет из 21 розы, заранее спрятанный на борту. Пара заранее выбрала дату свадьбы — 25.05.2025.

Отметим, что в этот день во Дворце торжеств Набережных Челнов зарегистрировали брак сразу 40 пар, привлечённые необычной и запоминающейся датой, пишет издание Челнинские известия.

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