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В Челнах загорелся пассажирский автобус

Как сообщают chelny-biz.ru, в Челнах пассажирск...

Челнинские известия

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Как сообщают chelny-biz.ru, в Челнах пассажирский автобус был охвачен огнём, и очевидцы успели запечатлеть это событие на видео. Записи, опубликованные в социальных сетях, показывают, как пламя стремительно охватывает автомобиль, а клубы черного дыма поднимаются в небо, видимые издалека. Площадь возгорания составила внушительные 24 квадратных метра, что свидетельствует о серьёзности ситуации.

Пожар возник, как выяснили специалисты, из-за неисправности систем и узлов транспортного средства. В связи с этим местные власти призывают автопредприятия и водителей быть внимательными к состоянию своих транспортных средств, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Несмотря на быстрое распространение огня, информации о пострадавших не поступало, однако пожарные службы были немедленно вызваны на место и сделали всё возможное, чтобы ликвидировать пламя и предотвратить его дальнейшее распространение. Этот случай вновь поднимает вопросы безопасности эксплуатации общественного транспорта в регионе.

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