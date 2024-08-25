В Челнах возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты

В Челнах было инициировано уголовное производство против строительной компании «Регион-НЧ» из-за задолженности по заработной плате. Следственные органы сообщили, что общая сумма долга достигает более 355 тысяч рублей. Согласно информации, предоставленной пресс-службой СКР по РТ, с декабря 2022 года до июня 2023 года руководство компании не выплачивало зарплату главному бухгалтеру. Несмотря на отсутствие выплат, финансовые средства, поступавшие на счет компании, использовались для поддержания текущей деятельности и оплаты других обязательств.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, а также принимаются меры по возврату задолженности. Следственные органы также выявили, что отсутствие выплат затрагивало не только главного бухгалтера, но и других сотрудников компании. Работники выражают недовольство и обеспокоенность сложившейся ситуацией, так как многие из них вынуждены были искать дополнительные источники дохода для обеспечения своих семей. Уголовное дело носит серьезный характер, так как затрагивает вопросы трудовых прав и социальной ответственности бизнеса.

В рамках расследования будет рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, принимающих решения в компании. Следственные мероприятия продолжатся до полного выяснения обстоятельств дела, а пострадавшие работники смогут подать заявления о компенсации за задержку зарплаты.