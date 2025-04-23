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В Челнах раздетая дама устроила фотосессию на переходе

Фотосессия проходила на пересечении улиц Мира и...

pixabay

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В Набережных Челнах местные жители были удивлены необычной фотосессией, организованной девушкой. Снимки с её мероприятия, проведённого прямо на улице города, вызвали активные обсуждения в Telegram-каналах.

Фотосессия проходила на пересечении улиц Мира и Королева, где девушка и её фотограф внимательно следили за сигналами светофора. Когда зажигался зелёный, она бежала к переходу, садилась на дорогу и запрокидывала голову. Позже она вернулась на «островок» посередине дороги, разделяющий потоки автомобилей.

Многие горожане не оценили такой поступок, а другие шутили, что это типичное весеннее безумие, когда люди начинают творить странные вещи. Эльвира заметила, что девушка собрала всю пыль с дороги своими волосами, а Юлия предположила, что фотосессия может быть результатом проигранного спора, пишет inkazan.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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