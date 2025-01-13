В Челнах проведут проверку по факту самоубийства полицейского 13 января
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В Челнах начато расследование причины гибели полицейского в отделе полиции, как сообщили в МВД Татарстана.
Была сформирована специальная комиссия для исследования всех обстоятельств инцидента. В МВД подтвердили, что 13 января один из сотрудников управления получил огнестрельное ранение и скончался.
По предварительным данным, погибшим является майор полиции Марсель Камалетдинов, который ранее служил в ОП «Комсомольский», а в прошлом году был переведен в уголовный розыск УВД. Его возраст составлял 35 лет. Он был найден в отделении с ранением в 8 утра. После этого его экстренно госпитализировали, однако через два часа врачи не смогли спасти его жизнь.
В МВД подчеркнули, что 13 января один из служителей правопорядка в Набережных Челнах получил огнестрельное ранение, из-за чего продолжалось расследование с созданием специальной комиссии для всесторонней проверки.
Предполагается, что полицейский мог покончить с собой, однако окончательная причина будет установлена в ходе следствия. В настоящее время проводятся мероприятия для доследственной проверки.
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