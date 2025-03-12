В Челнах прошел фестиваль «Созвездие-Йолдызлык»

Набережные Челны вновь стали центром культурной жизни, приняв фестиваль «Созвездие-Йолдызлык». Это событие собрало талантливых людей, превратив город в площадку для концертов, мастер-классов и творческого обмена.

Фестиваль объединил местных и приглашённых артистов, представив зрителям яркие музыкальные, танцевальные и театральные выступления. Он охватил разные жанры — от классики до современного искусства, подчеркнув культурное разнообразие.

Фото: ГБУ РЦ "Созвездие-Йолдызлык".

«Созвездие-Йолдызлык» не только объединил людей, но и вдохновил на новые творческие инициативы. Челны подтверждают свой статус не только промышленного, но и культурного центра, продолжая развивать искусство и создавать пространство для самовыражения. В будущем город намерен проводить ещё больше подобных событий.