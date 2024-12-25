В Челнах поймали вора телефонов из Нижнего Новгорода

В Набережных Челнах в сети правоохранителей попал 49-летний вор, славившийся своей хитростью и мастерством ускользать от наказания.

Этот ловкий преступник не брезговал чужим имуществом и проникает в различные учреждения — поликлиники, офисы и даже детские сады — выискивая оставленные без присмотра вещи: сумки, кошельки, мобильные телефоны и прочие ценности.

Однако удача отвернулась от него, когда на сцену вышли камеры видеонаблюдения. Именно благодаря записям с них злоумышленник был пойман. В ходе расследования были установлены 12 случаев кражи, а сумма нанесённого ущерба колеблется от 1000 до 20 000 рублей. Задержанного уже отправили в СИЗО до завершения следствия, а его дальнейшая судьба будет решена городским судом, сообщает ProGorodChelny.