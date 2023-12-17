В Челнах открыли главную новогоднюю елку

В Набережных Челнах состоялось торжественное открытие главной новогодней елки на площади Азатлык, что стало ярким началом предновогодней атмосферы в городе. Данные приводит пресс-служба администрации.

Новогодние площадки уже организованы во всех районах города, включая поселок Сидоровка, Замелекесье, площадь перед ДК "Энергетик", а также на бульварах Энтузиастов, Боровецкий, Шишкинский в парке Победы.



На церемонии открытия руководитель Исполнительного комитета, Фарид Салахов. Он поздравил жителей наступление новогодних праздников и подчеркнул, что уходящий год был очень эффективны для города и наступающий год обещает новые перспективы для роста и развития.