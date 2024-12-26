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В Челнах из-за аварии пробки составили 2,5 км

В Челнах произошла масштабная авария, вызвавшая...

Дарья Порсева

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В Челнах произошла масштабная авария, вызвавшая внушительную пробку длиной почти 2,5 километра. Ситуация на Казанском проспекте утром 26 декабря 2024 года оставила автомобилистов в ожидании, ведь затор растянулся от улицы Тан до перекрестка с улицей Комарова.

Не обошлось и без проблем на противоположной стороне дороги: там пробка достигала более 1,5 километров. По информации издания chelny-izvest, причиной этого транспортного коллапса стало массовое ДТП с участием трех автомобилей — Chevrolet, «Нивы» и «Лады». К счастью, пока нет данных о пострадавших в этом происшествии.

Также стоит отметить, что ранее мы сообщали о возможном повышении цен на проезд в электричках Татарстана с 1 января 2025 года. Государственный комитет республики по тарифам уже подготовил проект постановления об увеличении стоимости билетов, который сейчас находится на стадии экспертизы, сообщает InKazan.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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