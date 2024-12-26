В Челнах из-за аварии пробки составили 2,5 км

В Челнах произошла масштабная авария, вызвавшая внушительную пробку длиной почти 2,5 километра. Ситуация на Казанском проспекте утром 26 декабря 2024 года оставила автомобилистов в ожидании, ведь затор растянулся от улицы Тан до перекрестка с улицей Комарова.

Не обошлось и без проблем на противоположной стороне дороги: там пробка достигала более 1,5 километров. По информации издания chelny-izvest, причиной этого транспортного коллапса стало массовое ДТП с участием трех автомобилей — Chevrolet, «Нивы» и «Лады». К счастью, пока нет данных о пострадавших в этом происшествии.

Также стоит отметить, что ранее мы сообщали о возможном повышении цен на проезд в электричках Татарстана с 1 января 2025 года. Государственный комитет республики по тарифам уже подготовил проект постановления об увеличении стоимости билетов, который сейчас находится на стадии экспертизы, сообщает InKazan.