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В Чебоксарах маршрутный автобус сбил 8-летнего школьника

ДТП было зафиксировано на видео, на котором вид...

кадр из видео

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В городе Чебоксары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, который сбил школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошёл 10 декабря в 16:35 возле дома №41 на улице Карла Маркса. Автобус маршрута №41 сбил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу. Ребёнка госпитализировали.

ДТП было зафиксировано на видео, на котором видно, как после удара мальчик отлетел на несколько метров, но смог подняться самостоятельно.

По информации Госавтоинспекции Республики Чувашия, в этом году на дорогах региона травмы получили 136 детей, большинство из которых были пешеходами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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