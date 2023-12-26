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· Артем Акчурин

В бюджет Казани поступило 400 млн рублей от работы городских парковок

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В течение текущего года Казань получила 400 миллионов рублей от эксплуатации муниципальных парковок. Эту информацию обнародовал заместитель руководителя исполкома города, Ильдар Шакиров.

Шакиров подчеркнул, что эти средства поступают в полном объеме в муниципальный бюджет Казани и будут использованы для проведения капитального ремонта социальных объектов, а также для улучшения дорожного движения в столице республики и повышения его безопасности. Например, за счет этих доходов было приобретено дополнительно 2,5 тысячи дорожных знаков и 42 информационных табло для остановок общественного транспорта.

Заместитель руководителя исполкома также отметил, что большинство автомобилистов в Казани пользуются муниципальными парковками бесплатно, укладываясь в 15-минутный лимит. По его словам, на одного автомобилиста, который оплачивает парковку, приходится до 12 человек, которые укладываются в бесплатное время. В среднем в день парковку оплачивают 8,5 тысяч водителей, а до 90 тысяч пользуются городскими стоянками бесплатно.

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