В блюдах центра «Дуслык» Роспотребнадзор Татарстана нашел кишечную палочку

В готовых блюдах, приготовленных в казанском образовательно-оздоровительном центре «Дуслык», выявили кишечную палочку. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану сообщила, что бактерии обнаружены в четырёх пробах готовых продуктов. Кроме того, возбудитель был выявлен в трёх смывах: с рук повара, поверхности холодильника и тумбочки.

При этом исследование питьевой и кипячёной воды показало, что она соответствует санитарным нормам, а обследование сотрудников на стафилококк дало отрицательный результат. Ведомство добавило, что проверки на возбудители кишечных инфекций среди персонала ещё продолжаются, результаты будут известны позже.

Напомним, 17 января из центра «Дуслык» в Республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены 12 детей с симптомами кишечного отравления. Позже Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело.

На сегодняшний день в больнице остаётся один ребёнок, остальных выписали. Всего Роспотребнадзор зафиксировал 30 пострадавших. У десяти из них, принимавших участие в олимпиаде по химии, был выявлен норовирус.