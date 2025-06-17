В Балтасинском районе построят санаторий за 2 млрд рублей

В Балтасинском районе Татарстана планируют построить санаторий рядом с озером «Кара-куль». Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ сообщил глава района Рамиль Нутфуллин.

Инвестор отметил, что проект находится на стадии разработки, и строительство комплекса начнется в феврале 2026 года.

Ожидается, что санаторий откроется в первой половине 2028 года, а общие инвестиции в проект составят около 2 миллиардов рублей.

Создание оздоровительных учреждений входит в рамки национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».