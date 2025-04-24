В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил велосипедистку
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА
24 апреля в Арском районе произошло ДТП, в котором водитель автомобиля ГАЗ, по предварительным данным, не учел безопасную скорость и сбил женщину, ехавшую на велосипеде и пересекавшую проезжую часть по направлению движения машины.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
Обстоятельства случившегося уточняются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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