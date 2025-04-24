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В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил велосипедистку

От полученных травм женщина скончалась на месте

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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24 апреля в Арском районе произошло ДТП, в котором водитель автомобиля ГАЗ, по предварительным данным, не учел безопасную скорость и сбил женщину, ехавшую на велосипеде и пересекавшую проезжую часть по направлению движения машины.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Обстоятельства случившегося уточняются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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