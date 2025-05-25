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В Апастовском районе рабочего насмерть засыпало землёй

На место происшествия прибыла представитель про...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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В селе Большие Болгояры Апастовского района при проведении земляных работ по установке водопровода погиб 29-летний сотрудник одной из местных компаний. Во время прокладки труб на мужчину обрушилась траншея. Травмы, полученные под завалом, оказались несовместимыми с жизнью.

На место происшествия прибыла представитель прокуратуры района Гульнар Ганиева. Надзорный орган начал проверку, чтобы установить, были ли соблюдены работодателем нормы охраны труда. По результатам этой проверки примут решение о необходимости принятия мер реагирования.

Также проводится процессуальная проверка, ход которой находится под контролем прокуратуры.

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