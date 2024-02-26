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В АО «Транснефть – Прикамье» определены лучшие разработки конференции молодых специалистов

В АО «Транснефть – Прикамье» определены лучшие разработки конференции молодых специалистов

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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В АО «Транснефть – Прикамье» прошел второй тур международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть». Конкурсная комиссия рассмотрела 29 докладов, касающихся вопросов проектирования и эксплуатации, строительства и реконструкции магистральных нефтепроводов.

Свои работы на суд жюри представили 33 молодых специалиста – представители 15 организаций системы «Транснефть». Тематика докладов раскрывала спектр актуальных задач, включая разработку и усовершенствование устройств для выполнения различных видов работ на магистральных трубопроводах, оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности оборудования, модернизацию технологий и другие.

Работы оценивала комиссия под председательством директора департамента технического развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта ПАО «Транснефть» Александра Воронова. При этом учитывались новизна разработки, личный вклад автора, степень проработки темы, практическая ценность работы и экономический эффекта от внедрения.

По итогам второго тура в рамках секции «Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов» лучшей признана работа Тихона Белого и Вадима Конькова (АО «Транснефть – Дружба», «Разработка устройства для герметизации отбора давления УГБ-10-02 без освобождения трубопровода»). Второе место занял Артем Сыровацких (АО «Транснефть – Сибирь», «Снятие полимерной изоляции с трубопровода методом индукционного нагрева тела трубы»). Третье место поделили Георгий Владимиров (АО «Транснефть – Прикамье», «Устройство контроля качества промывки непроточных участков магистральных нефтепроводов») и Максим Коломиец (филиал «Краснодаргипротрубопровод» АО «Гипротрубопровод», «Проектирование свайных фундаментов резервуаров вертикальных стальных с промежуточной подушкой»).

Победители второго тура примут участие в финале молодежной научно-технической конференции, которая пройдет в 2024 году в г. Хабаровске на базе ООО «Транснефть – Дальний Восток».

Цель конференции – развитие научно-технического потенциала, поддержка творческой инициативы молодежи, создание инновационных технологий, способствующих росту эффективности производства, улучшению качества работ, а также повышению надежности и безопасности эксплуатации производства, экономии трудовых и материальных ресурсов.

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