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В Альметьевске вручили ордена Мужества родным 15 погибших на СВО бойцов

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В Альметьевском районе Татарстана прошло городское мероприятие, в ходе которого исполняющая обязанности руководителя исполкома Гюзель Хабутдинова вручила ордена Мужества семьям героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает «Татар-информ».

Указом Президента России 15 военнослужащих были посмертно награждены орденами Мужества за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность.

Хабутдинова подчеркнула, что в условиях современных вызовов важно не забывать о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради безопасности и спокойствия граждан нашей страны. Она также призвала продолжать работу по поддержке семей военнослужащих.

В память о погибших была объявлена минута молчания.

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