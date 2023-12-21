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· Артем Акчурин

В Альметьевске ушел из жизни заслуженный учитель Татарстана Альфис Хузин

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В Альметьевске в возрасте 74 лет ушел из жизни заслуженный учитель РТ Альфис Хузин. Он отработал директором школы No1 – 25 лет. Церемония прощания с ним пройдет в ДК Нефтьче. Данные приводит пресс-служба города.

Альфис Хузин за свои успехи в области воспитания молодежи и многолетний труд, был награжден множеством наград. Он удостоился звания ветерана педагогического труда и отличника народного просвещения.

Коллеги педагога отметили, что за все годы работы он сохранил и приумножил лучшие традиции школы.

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