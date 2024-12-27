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В Альметьевске пенсионерка потеряла 14 миллионов рублей из-за мошенников

В Альметьевске 64-летняя женщина стала жертвой ...

Даниил Мурзов

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В Альметьевске 64-летняя женщина стала жертвой дерзкой аферы, потеряв внушительную сумму — 14 миллионов рублей.

Мошенники обманом заставили её поверить в угрозу безопасности её сбережений и под этим предлогом выманили деньги.

Аферисты представились бывшим руководителем пенсионерки и сообщили, что с ней свяжется "представитель внутренней безопасности". Под видом "майора ФСБ" они убедили женщину, что её банковские счета находятся под угрозой, и единственный способ спасти деньги — следовать их инструкциям.

Первым шагом женщина сняла со своих счетов более четырёх миллионов рублей и перевела их мошенникам. Но на этом преступники не остановились: они убедили её продать две квартиры, каждая из которых была оценена в шесть миллионов рублей.

Коварный план аферистов раскрылся лишь тогда, когда телефон женщины, на который она вводила продиктованные мошенниками цифры, внезапно отключился. Именно в этот момент пожилая пара осознала, что стала жертвой обмана.

Этот случай стал ещё одним напоминанием о том, как важно быть бдительными и не доверять подозрительным звонкам или сообщениям, особенно когда речь идёт о деньгах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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