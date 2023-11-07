В Альметьевске назначен новый глава прокуратуры
smartik.ru
Новым прокурором Альметьевска стал Ильдар Исмагилов. Указ о его назначении уже подписан Генпрокуратурой республики.
Ранее Исмагилов занимал должность руководителя управления по контролю за соблюдением закона в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом прокуратуры РТ.
Предыдущий прокурор Альметьевска, Дамир Яфизов, покинул должность летом и ушел из структур прокуратуры. Его назначили замруководителя исполкома Альметьевского района по правовым вопросам.