В Альметьевске назначен новый глава прокуратуры

Новым прокурором Альметьевска стал Ильдар Исмагилов. Указ о его назначении уже подписан Генпрокуратурой республики.

Ранее Исмагилов занимал должность руководителя управления по контролю за соблюдением закона в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом прокуратуры РТ.

Предыдущий прокурор Альметьевска, Дамир Яфизов, покинул должность летом и ушел из структур прокуратуры. Его назначили замруководителя исполкома Альметьевского района по правовым вопросам.