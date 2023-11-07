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В Альметьевске назначен новый глава прокуратуры

В Альметьевске назначен новый глава прокуратуры

smartik.ru

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Новым прокурором Альметьевска стал Ильдар Исмагилов. Указ о его назначении уже подписан Генпрокуратурой республики.

Ранее Исмагилов занимал должность руководителя управления по контролю за соблюдением закона в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом прокуратуры РТ.

Предыдущий прокурор Альметьевска, Дамир Яфизов, покинул должность летом и ушел из структур прокуратуры. Его назначили замруководителя исполкома Альметьевского района по правовым вопросам.

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