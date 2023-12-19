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В Альметьевске мужчина избил пенсионерку молотком

В Альметьевске мужчина избил пенсионерку молотком

rapsinews.ru

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В Альметьевске мужчина обвиняется в покушении на убийство. Данные приводит СКР по республике.

Известно, что между 61-летним мужчиной т 64-летней женщиной произошел конфликт. В результате чего первый нанес более 5 ударов молотком по голове.

В результате сожительница преступника смогла убежать к соседу, который вызвал соответствующие органы. Женщину увезли в больницу с открытым переломом черепа.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

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