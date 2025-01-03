В Альметьевске целый микрорайон остался без тепла после аварии

В Альметьевске в мкр-не «Первый посёлок» случилась коммунальная авария, из-за которой жители остались без отопления. Об этом рассказал глава исполнительного комитета Айнур Исхаков в Telegram.

Для устранения проблемы на место были направлены дополнительные бригады. По словам Исхакова, подачу тепла планируют восстановить в ближайшее время. Он добавил, что новогодние праздники не обошлись без непредвиденных ситуаций.

Ранее мы писали о том, что казанская блогерша Бочарова показала, что происходит на побережье Анапы.

Во время отдыха на юге страны она присоединилась к группе добровольцев, зарегистрировалась и получила необходимую экипировку. Для удобства волонтёров возле пляжа были организованы пункты с водой и едой.