В Альметьевске 3 человека отравилась угарным газом

В ночь на 10 июня в Альметьевске произошло отравление угарным газом, в результате которого пострадали трое человек. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции РТ.

Все случилось на ул. Белоглазова, 131А. Пострадавшими оказались 39-летний мужчина, 38-летняя женщина и их 17-летняя дочь. Взрослых направили на обследование в Альметьевскую ЦРБ, а подростка госпитализировали в местную детскую больницу.

Предварительная причина отравления — отсутствие тяги в дымоходе. В квартире находились газовая плита и водонагревательная колонка, встроенная в шкаф. В ванной также работала принудительная вытяжка. В настоящее время газоснабжение квартиры было приостановлено.