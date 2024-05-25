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В «Ак Барсе» хотят убрать Шипячева

Форвард казанского "Ак Барса" Вадим Шипачев может покинуть клуб, несмотря на действующий контракт. Причина – нежелание тренерского штаба видеть игрока в составе.

Ак Барс

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Форвард казанского "Ак Барса" Вадим Шипачев может покинуть клуб, несмотря на действующий контракт. Причина – нежелание тренерского штаба видеть игрока в составе.

В эфире шоу "На связи" 37-летний хоккеист рассказал, что диалога с руководством клуба практически не было. Единственная встреча ограничилась сухим заявлением о том, что Шипачев в команде не нужен, решение, принятое, в том числе, и главным тренером "барсов" Анваром Гатиятулиным.

Сейчас "Ак Барс" ищет пути "цивилизованного расставания" с игроком, чей контракт действует до апреля 2025 года. Вероятно, клуб выкупит соглашение, выплатив Шипачеву компенсацию.

Сам хоккеист не скрывает своего недоумения. Он считает, что в прошедшем сезоне плохо играла вся команда, а не только он.

Напомним, что Шипачев перешел в "Ак Барс" из московского "Динамо" летом 2022 года. За это время он провел в составе казанцев 159 матчей, набрав 103 (27+76) очка.

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