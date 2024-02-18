Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Агрызском районе выделят 31 млн рублей на ремонт дорог

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В Агрызском районе Республики Татарстан планируется провести ремонт республиканских автодорог общего пользования. По информации, опубликованной на портале госзакупок, заказчиком выступает компания "Главтатдортранс".

Планируется выполнить работы по ремонту дорог на участке от Агрыза до Черново, протяженностью 1,643 км. Согласно графику, работы должны быть завершены к 22 августа 2024 года. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств из бюджета республики.

Ранее, автокресло спасло годовалому малышу жизнь во время ДТП в Казани.

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