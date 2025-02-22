В 85 лет умер экс-зам премьер-министра Татарстана

На 86-м году жизни скончался заслуженный работник культуры ТАССР и экс-председатель Общественной палаты Республики Татарстан Ильгиз Хайруллин. Место и дата похорон пока не сообщаются.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким покойного. Пресс-служба президента республики сообщила, что Минниханов отметил глубокую скорбь в связи с утратой. Он подчеркнул, что Ильгиз Хайруллин посвятил свою жизнь служению республике и искренне заботился о её будущем. Президент также добавил, что Хайруллин останется в памяти как талантливый и добросердечный руководитель. Минниханов выразил надежду, что его семье хватит сил и терпения пережить эту тяжёлую утрату.

Ильгиз Хайруллин родился 2 января 1940 года. В 1964 году он окончил Казанский государственный педагогический институт, получив квалификацию учителя. В 1982 году стал председателем Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию, руководил им в течение 10 лет. Также в этот период он возглавил правление Союза журналистов Татарстана.

В 1992 году Хайруллин стал исполняющим обязанности заместителя, а позже и заместителем премьер-министра Татарстана. В 2004–2015 годах он работал советником председателя правления банка «Зенит». С 2005 по 2013 год возглавлял Общественную палату РТ и продолжал оставаться её членом до 2015 года.