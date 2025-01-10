8 января в 76 лет умер заслуженный архитектор Татарстана Виктор Токарев. В его портфолио немало известных проектов, среди которых «Пирамида», здание Сбербанка «Татарстан», а также ЖК «Панорама», «Суворовский», «Вишневый сад» и «Катановский».

Проводить Виктора Токарева в последний путь можно будет 10 января в 9:30 на ул. Бутлерова, 41а.

Виктор Токарев появился на свет 15 ноября 1948 года в п. Ильском Краснодарского края и завершил обучение в Казанском инженерно-строительном институте в 1975 году. В своей профессиональной деятельности он трудился в Главном архитектурно-планировочном управлении города и Государственном комитете ТАССР, больше 23 лет был во главе проектной мастерской «Творческая мастерская архитекторов Токаревых» и свыше 15 лет руководил стройкомпанией «АС-Ком».

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