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В 76 лет умер заслуженный архитектор Татарстана Виктор Токарев

Проводить Виктора Токарева в последний путь мож...

pixabay.com

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8 января в 76 лет умер заслуженный архитектор Татарстана Виктор Токарев. В его портфолио немало известных проектов, среди которых «Пирамида», здание Сбербанка «Татарстан», а также ЖК «Панорама», «Суворовский», «Вишневый сад» и «Катановский».

Проводить Виктора Токарева в последний путь можно будет 10 января в 9:30 на ул. Бутлерова, 41а.

Виктор Токарев появился на свет 15 ноября 1948 года в п. Ильском Краснодарского края и завершил обучение в Казанском инженерно-строительном институте в 1975 году. В своей профессиональной деятельности он трудился в Главном архитектурно-планировочном управлении города и Государственном комитете ТАССР, больше 23 лет был во главе проектной мастерской «Творческая мастерская архитекторов Токаревых» и свыше 15 лет руководил стройкомпанией «АС-Ком».

Ранее мы писали о том, что студентка из Казани умерла после катания на тюбинге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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