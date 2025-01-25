В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Скончался бывший судья Верховного суда Татарстана Мурман Силагадзе. Информацию об этом подтвердили источники издания «БИЗНЕС Online». Ему было 63 года. Силагадзе завершил свою профессиональную деятельность и вышел на пенсию в сентябре 2024 года.

Как сообщили собеседники издания, экс-судье стало плохо у себя дома вечером. Врачи, прибывшие на место, не смогли спасти его жизнь. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца. Церемония прощания и похороны пройдут в воскресенье в 11:30 на Арском кладбище в Казани.

Мурман Силагадзе окончил юридический факультет Казанского университета, посвятив юриспруденции 37 лет. В начале карьеры он служил в органах прокуратуры, занимая должность прокурора Сухуми, затем работал адвокатом и перешёл в судебную систему. Являясь кандидатом юридических наук, Силагадзе в составе Верховного суда Татарстана занимался делами апелляционной коллегии по уголовным делам.