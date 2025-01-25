В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе
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Скончался бывший судья Верховного суда Татарстана Мурман Силагадзе. Информацию об этом подтвердили источники издания «БИЗНЕС Online». Ему было 63 года. Силагадзе завершил свою профессиональную деятельность и вышел на пенсию в сентябре 2024 года.
Как сообщили собеседники издания, экс-судье стало плохо у себя дома вечером. Врачи, прибывшие на место, не смогли спасти его жизнь. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца. Церемония прощания и похороны пройдут в воскресенье в 11:30 на Арском кладбище в Казани.
Мурман Силагадзе окончил юридический факультет Казанского университета, посвятив юриспруденции 37 лет. В начале карьеры он служил в органах прокуратуры, занимая должность прокурора Сухуми, затем работал адвокатом и перешёл в судебную систему. Являясь кандидатом юридических наук, Силагадзе в составе Верховного суда Татарстана занимался делами апелляционной коллегии по уголовным делам.
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